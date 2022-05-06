Киевляне предлагают переименовать улицу Московскую в центре столицы в честь Княжей Острожских
Улица Московская. Фото: из открытых источников
В Киеве продолжается процесс дерусификации.
В пещерском районе киевляне предлагают переименовать улицу Московскую в честь Княжей Острожских с целью увековечивания их столицы.
Инициативу жителей города поддержала депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык, которая направила официальное обращение Киевскому мэру Виталию Кличко.
«За тысячелетнюю историю войн и восстаний в столице почти не сохранилось и следа захоронений большинства меценатов, князей, королей и гетманов. Знаменитые украинцы, благодаря которым происходило становление нашего государства, должны быть увековечены. Поэтому переименование улицы Московской в историческом центре города Киева, в старом Печерске, в честь Князей Острожских дополнит богатый исторический топонимический ландшафт Печерского района. Это будет способствовать сохранению национальной и локальной памяти»,— отметила Олеся Пинзенык.
СПРАВКА
КнязьКонстантин Иванович Острожский (1460-1530 гг.) — выдающийся украинский полководец, известный тем, что 08 сентября 1514 года во главе литовско-украинско-белорусского войска разбил армию Московского государства в битве под Оршей. Также защищал Киев от татарских набегов, завоевал привилегии для Православной церкви.
Князь Константин-Василий Константинович Острожский (1526-1608 гг.) — выдающийся украинский военный, политический и культурный деятель, меценат, киевский воевода, основатель НУ «Острожская академия». Вкладывал значительную часть собственных средств в развитие украинской науки и образования, существенно усилил политическое влияние Киева. Читайте также, киевляне предоставляли предложения по переименованию столичных объектов, которые подпадают под процесс дерусификации.
Полный перечень городских объектов включает 467 улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе и станций метрополитена, которые имеют названия, связанные с россией и беларусью.
Но будут переименованы исключительно те, которые поддержит территориальная община города Киева путем рейтингового электронного голосования.
Инна БИРЮКОВА , «Вечерний Киев»