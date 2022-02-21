Киевляне помнят: неравнодушные собрались на местах гибели Небесной Сотни: ФОТО
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фото Бориса Корпусенко
20 февраля на Аллее Героев Небесной Сотни почтили память погибших на Майдане.
Сегодня, 20 февраля, Украина и мир чтят память всех тех, кто ведал свою жизнь во время Революции Достоинства восемь лет назад. Утром прошли официальные мероприятия.
Поминальную службу проводил Преосвященный Владыка Степан Сус, Епископ Курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископства. Владыка отметил: «Сегодня чин за умерших был особенным, потому что мы молимся за Героев Небесной Сотни. Сейчас они являются с Богом в вечности. Благодарим Господа за то, что имеем в небе таких заместителей и защитников. nanbspmiscjah-zagibeli-nebesnoyi-sotni-foto-92b658f.jpg» alt=»Киевляне помнят: неравнодушные собрались на местах гибели Небесной Сотни: ФОТО» />
Владыка Степан Сус
В настоящее время Украина действительно нуждается в этой духовной защите. Мы благодарим их за то, что отдали свои жизни за нас для того, чтобы мы с вами боролись. Это были смелые люди. Не боялись сказать себе: «Я могу делать все для того, чтобы моя страна, земля, где я живу, была защищена».
После поминальной службы члены семей погибших, активисты, общественные деятели, политики и рядовые киевляне возложили цветы к Мемориалу…
Справка: Впервые Небесной Сотней павших участников акций протеста назвала поэтесса Татьяна Домашенко в стихотворении «Небесная Сотня воинов Майдана», которое она написала 21 февраля 2014 года. Впоследствии Небесной Сотней стали называть всех Героев, уложивших свою жизнь во время Революции достоинства. 21 февраля 2014 года на Майдане в Киеве состоялось прощание со гиблыми повстанцами, которых в траурных речах назвали Небесной Сотней.
До событий 18 февраля 2014 года официально считаются погибшими 9 человек, среди которых Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий. Во время трагических событий 18-21 февраля 2014 года погибли 84 Героя. Еще 18 людей умерли от полученных на Майдане травм после 21 февраля 2014 года. Последняя такая смерть была зафиксирована 3 июня 2015 года. Почти 3 тысячи человек были ранены за весь период массовых протестов.
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»