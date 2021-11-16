Киевляне поймали вора, оставившего их без стационарной телефонной связи
Кради кабеля грозит до шести лет тюрьмы. Фото из открытых источников
Новолуние среди бела дня украл на Русановской набережной почти 10 метров проволоки из коммуникационных колодцев.
Впрочем, далеко убежать охотнику за «дармовым» металлом не удалось. Его поймали жители Русановки и вызвали полицию. На месте события следователи выяснили, что молодой человек снял люки с двух коллекторов и срезал около 10 метров телефонного кабеля. Вор запихнул проволоку в сумку и пытался убежать. Это заметили прохожие, которые остановили мужчину и держали его до прибытия полиции.
Следовательно-оперативная группа задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства. Вором кабеля оказался 23-летний уроженец Луганщины, который за свою недолгую жизнь уже успел получить судимость за имущественные преступления. Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по статье «Кража».
Место преступления
Молодой человек срезал 10 метров телефонного по согласованию с окружной прокуратурой сообщили юноше о подозрении и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения — содержанию под стражей. За кражу, соединенную с проникновением в помещение или хранилище, ему грозит от трех до шести лет заключения.
Еще одного охотника за металлом поймали патрульные на Куреневке. Мужчина снял с автомобилей 13 номерных знаков, которые собирался порезать и сдать в пункт приема вторичного сырья.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»