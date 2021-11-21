Киевляне начали сообщать патрульным о «заложниках» через чат-бот

magictr | 21.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Кияне начали сообщать патрульным о «заложниках» через чат-бот

Чат-бот для разоблачения «заложников» заработал в Украине на прошлой неделе. Фото из сети интернет

Жители Киева активно помогают правоохранителю разоблачать дилеров через приложение анонимный чат-бот.

На этой неделе, 17 ноября, столичные патрульные из-за чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей Украине, получили информацию от граждан о подозрительном автомобиле. Очевидцам показалось, что водитель причастен к наркотическим закладкам.

Указанный автомобиль инспекторы остановили на проспекте Лобановского. Водитель и пассажир заметно нервничали. А во время поверхностной проверки в салоне машины правоохранители обнаружили несколько свертков с вероятно наркотическими веществами.

Патрульные задержали граждан и вызвали на место следственно-оперативную группу. Выявленное изъяли для проведения экспертизы.

Отметим, что чат-бот DrugHunters для разоблачения «заложников» заработал в Украине на прошлой неделе. Благодаря приложению патрульные смогут чаще контролировать «популярные» места наркозависимых и их дилеров.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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