Киевляне на «Запорожце» получили трофей на авторе в Монте-Карло

magictr | 06.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Кияне&&b> По дороге в Киев. Фото: Киевский городской автомотоклуб

Команда Киевского городского автомотоклуба, которая на «горбатом» ЗАЗ-965 принимала участие в «Rallye Monte-Carlo Classique», вернулась домой.

Киевляне достигли финиша первыми среди шести украинских экипажей и получили отдельный приз от Королевского автомобильного клуба Монако за высокий уровень оригинальности их «Запорожца». В состав экипажа входили: пилот Сергей Малик, механик Сергей Мартовенко и штурман Геннадий Вильгоцкий. Бортовой номер команды на историческом ралли — 406.

В общей сложности в гонках ретро-автомобилей принимали участие 15 экипажей. Как рассказали в Украинском автомобильном клубе, «под сине-желтым флагом обледенелыми горными дорогами тихонечко трогали пять «Запорожцев», а также один «Москвич».

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Слева направо: Геннадий Вильгоцкий, Сергей Малик и Геннадий Вильгоцкий. Фото: Евгений Кравс

Кстати, победителями в ретро-гонках считаются все экипажи, которые доберутся до финиша, ведь соревнования проходят на авто, которым более 60 лет.

«Организаторы не следили за временем следования маршрута. По той же причине на этом ралли не было четко определенных победителей или призовых мест, не было официальных результатов. Все команды получили трофеи за участие в Rallye Monte-Carlo Classique и были приглашены на командорский бал», — рассказали в Украинском автомобильном клубе.

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«Горбатый» выдержал и ночные гонки по заснеженной дороге

Кияне на «Запорожцы» получили трофей на авторали в Монте По трассе <p>Впрочем, гонки не были легкими, экипажи ехали в течение трех суток по горной трассе протяженностью почти 1000 км. </p> <p>Украинские гонщики впервые за всю историю соревнований участвовали в «Rallye Monte-Carlo Classique». Дело в том, что к классическому ралли допускают только модели авто до 1956 года выпуска. </p> <p>Впрочем, к 60-летию выхода «Запорожца» в 2020 году, автомобильный клуб Монако сделал исключение из правил и допустил к соревнованиям автомобили ЗАЗ. Однако из-за пандемии коронавируса проведение ралли отложили на год. Гонка проходила с 31 января по 2 февраля. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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