Киевляне могут следить за состоянием воздуха в городском приложении — Кличко

magictr | 13.04.2022 | Новости | Комментариев нет

по состоянию воздуха в городском приложении, Кличко Виталий Кличко посетил пост мониторинга в Подольском районе. <p>«Киев Цифровой» дополнили сервисом с данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.</p> <p>В столице уже работают 5 стационарных комплексов европейского образца, исследующих качество воздуха. Один из них, в Подольском районе, сегодня посетил <strong>мэр Киева</strong><strong>Виталий Кличко</strong><strong>.</strong></p> <p><iframe src=

«Киев продолжает усиливать контроль за состоянием атмосферного воздуха. Ведь военные действия и обстрелы повлекли за собой пожары в предместьях, от чего состояние воздуха в некоторые дни было неудовлетворительным», — отметил Виталий Кличко.

В городе 5 стационарных комплексов европейского образцарительно исследуют качество воздуха по около 10-ти показателям: различные фракции пыли, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, приземный озон, сероводород и формальдегид, метеорологические. А вскоре добавят и измерение радиационного фона.

«Такие посты есть на левом и правом берегах столицы. Пост на Подоле, где я был сегодня, установили в декабре прошлого года, — рассказал городской голова. — В 2022 году планируем установить еще 3 стационарных пункта наблюдения в Деснянском, Голосеевском и Святошинском районах».

Также в Киеве расположены свыше 40 индикативных постов мониторинга воздуха, которые дополняют данные основных пунктов. -zanbspstanom-povitrja-vnbspmiskomu-zastosunkunbsp-klichko-2c9d480.jpg» alt=»Киевляне могут следить за состоянием воздуха в городском приложении, — Кличко» />

качество воздуха в Киеве Цифровой?

  • Обновить Киев Цифровой
  • Нажать на значок AQI на главном экране
  • Выбрать пункт мониторинга и проверить состояние воздуха в вашем районе
  • Нажать «Узнать больше», чтобы просмотреть подробнее об индексе качества воздуха и показателях

В настоящее время данные публикуются в тестовом режиме.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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