Киевляне могут следить за состоянием воздуха в городском приложении — Кличко
«Киев продолжает усиливать контроль за состоянием атмосферного воздуха. Ведь военные действия и обстрелы повлекли за собой пожары в предместьях, от чего состояние воздуха в некоторые дни было неудовлетворительным», — отметил Виталий Кличко.
В городе 5 стационарных комплексов европейского образцарительно исследуют качество воздуха по около 10-ти показателям: различные фракции пыли, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, приземный озон, сероводород и формальдегид, метеорологические. А вскоре добавят и измерение радиационного фона.
«Такие посты есть на левом и правом берегах столицы. Пост на Подоле, где я был сегодня, установили в декабре прошлого года, — рассказал городской голова. — В 2022 году планируем установить еще 3 стационарных пункта наблюдения в Деснянском, Голосеевском и Святошинском районах».
Также в Киеве расположены свыше 40 индикативных постов мониторинга воздуха, которые дополняют данные основных пунктов. -zanbspstanom-povitrja-vnbspmiskomu-zastosunkunbsp-klichko-2c9d480.jpg» alt=»Киевляне могут следить за состоянием воздуха в городском приложении, — Кличко» />
- Обновить Киев Цифровой
- Нажать на значок AQI на главном экране
- Выбрать пункт мониторинга и проверить состояние воздуха в вашем районе
- Нажать «Узнать больше», чтобы просмотреть подробнее об индексе качества воздуха и показателях
В настоящее время данные публикуются в тестовом режиме.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»