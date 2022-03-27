Киевляне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссий

magictr | 27.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Кияне имеют возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссий

Это можно сделать через Центр коммунальных услуг

Если оплачивать через муниципальные сервисы, комиссия не взимается

Городские власти просят тех киевлян, которые сегодня имеют финансовую и техническую возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги, ведь от этого зависит бесперебойная работа предприятий и оперативная ликвидация аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения.

Оплата можно через личный кабинет на сайте ЦКС, мобильное приложение «Коммуналка», платежные системы «Ощад24», «Приват24», «Monobank» и другие, через кассы банковских учреждений (о графике их работы можно узнать на официальных сайтах), на официальных Telegram-каналах, муниципальных электронных приложениях и т.д.

Счета-сообщения доступны для оплаты в онлайн-режиме, отделениях банков, мобильных приложениях банковских и финансовых учреждений.

Провести сверку начислений и расчетов по личному счету и воспользоваться другими сервисами можно через:

  • раздел «Дистанционное обслуживание» на сайте ЦКС— для оформления заявок и получения электронных дубликатов счетов-сообщений;
  • Skype-связь— для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена скан-копий и фото документов;
  • 0-800-404-407 — бесплатная телефонную линию для передачи показаний счетчиков с мобильного;—— стационарные номера телефонов для передачи показаний счетчиков; связь на сайте ЦКС— для оперативных консультаций;
  • (044)247-40-40 — телефон сall-центра для оперативных консультаций и передачи показаний;
  • мессенджер в Facebook на странице «Центра коммунального сервиса» — для получения информации о начислениях.

Напомним, в Киеве с 28 марта отключат отопление

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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