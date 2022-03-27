Киевляне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссий
Это можно сделать через Центр коммунальных услуг
Если оплачивать через муниципальные сервисы, комиссия не взимается
Городские власти просят тех киевлян, которые сегодня имеют финансовую и техническую возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги, ведь от этого зависит бесперебойная работа предприятий и оперативная ликвидация аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения и водоснабжения.
Оплата можно через личный кабинет на сайте ЦКС, мобильное приложение «Коммуналка», платежные системы «Ощад24», «Приват24», «Monobank» и другие, через кассы банковских учреждений (о графике их работы можно узнать на официальных сайтах), на официальных Telegram-каналах, муниципальных электронных приложениях и т.д.
Счета-сообщения доступны для оплаты в онлайн-режиме, отделениях банков, мобильных приложениях банковских и финансовых учреждений.
Провести сверку начислений и расчетов по личному счету и воспользоваться другими сервисами можно через:
- раздел «Дистанционное обслуживание» на сайте ЦКС— для оформления заявок и получения электронных дубликатов счетов-сообщений;
- Skype-связь— для получения консультаций по всем вопросам с возможностью обмена скан-копий и фото документов;
- 0-800-404-407 — бесплатная телефонную линию для передачи показаний счетчиков с мобильного;—— стационарные номера телефонов для передачи показаний счетчиков; связь на сайте ЦКС— для оперативных консультаций;
- (044)247-40-40 — телефон сall-центра для оперативных консультаций и передачи показаний;
- мессенджер в Facebook на странице «Центра коммунального сервиса» — для получения информации о начислениях.
Напомним, в Киеве с 28 марта отключат отопление
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»