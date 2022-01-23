Киевляне могут оценить качество предоставления услуг в ЦНАПах
Услуги ЦНАПов можно получить не выходя из дома. Фото: ЦНАП
Жители столицы могут сообщить о своих впечатлениях от посещения ЦНАП в своем районе.
В столичных ЦНАПах разместили обращение к киевлянам. Посетителей просят сосканировать QR-код и оставить свой отзыв о том, сколько ждали приема, был ли приветливый сервис, было ли удобно ребенку или на тележке и другие вопросы. Это необходимо для того, чтобы усовершенствовать качество услуг и получить обратную связь с получателями админуслуг.
К слову, сегодня в Киеве работают оборудованные по самым высоким современным стандартам 15 центров предоставления административных услуг. Прием ведут более 400 универсальных высококвалифицированных администраторов. Через ЦНАП предоставляется более 200 видов услуг.
Городяне идут в центры с различными вопросами получения админуслуг, ведь именно здесь они могут получить квалифицированную помощь.
Ежегодно Институт развития города проводит оценку качества обслуживания посетителей центров предоставления административных услуг. По результатам оценки в 2020 году получен высокий уровень удовлетворенности посетителей, все центры получили оценки 4+ (в пределах 4,5-5 баллов).
Заметим, что в условиях пандемии ЦНАПы столицы принимают необходимые противоэпидемические меры работать в штатном режиме и принимать заявителей.
Работа центров переформатирована таким образом, что 108 видов услуг принимают и отправляют результат с помощью почтовой связи, а 15 видов услуг, которые государством реализованы в электронном виде, помогают. , не выходя из дома.
Всего за 2021 год работники столичных ЦНАПов обработали более миллиона документов от жильцов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»