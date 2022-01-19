Киевляне могут бесплатно увидеть украинский авангард в Художественном арсенале
Киевлян просят выкладывать селфи с тегами. Фото: Александр Попенко
Бесплатный вход в Художественном арсенале будет по случаю Дня селфи в музее.
19 января, в среду — День свободного посещения в Художественном арсенале. Это последняя возможность бесплатно увидеть широкий пласт украинского авангарда, который команда Художественного арсенала собрала из 16 украинских музеев и частных коллекций на выставке «Футуромарение».
Также 19 января в мире проходит Международный день селфи. Поэтому идеальным местом для международного флешмоба станет именно Художественный арсенал, вход в который будет бесплатным в течение всего дня, с 11:00 до 20:00. «Делайте селфи с экспонатами, выкладывайте в соцсети #MuseumSelfieDay и отмечайте Mystetskyi Arsenal»,— приглашают в музее.
Экспозиция в Художественном арсенале презентует наиболее радикальное видение искусств 1920-х в Украине: деструкции старой художественной формы и ее. Эксперимент и провокация, смешивание серьезного и смешного, политического и бытового — таким был путь футуризма. Проект ФУТУРОМАРЕНИЯ — не только об искусстве. Он, прежде всего, о человеке и обществе, которые встают перед вызовами суток — социальными, экономическими, мировоззренческими.
Выставка занимает 4 тысячи квадратных метров Художественного арсенала.
Наталья МАРКИВ< /strong>, «Вечерний Киев»