Киевляне могут бесплатно обследовать родинки
< Ранняя диагностика является залогом полного выздоровления от меланомы кожи. Фото из открытых источников
16 мая состоится ежегодная социальная акция «День меланомы». В этом году, как и в прошлом году, ее проведут в онлайн-формате.
Киевляне могут пройти бесплатный осмотр у врача-дерматолога дистанционно. Для этого достаточно сделать качественное фото новообразования и заполнить анкету, начиная с 10 до 15 мая.Меланома — это злокачественная опухоль, которая является одной из самых агрессивных форм злокачественных новообразований у человека, что характеризуется быстрым ростом и высокой склонностью к образованию метастазов. в мире систематически растет, ежегодно наблюдается рост пациентов с таким диагнозом на 3-7%. По информации ВОЗ, к 2025 году ожидается прирост на 25%!
По последним данным в Украине насчитывается более 26,5 тысяч больных меланомой, ежегодно выявляется около 2,8 тысяч новых случаев. Среди больных, у которых впервые диагностировали меланому — 55% женщин и 45% мужчин. /p>
К сожалению растет и смертность больных меланомой. Относительно возрастного состава больных: можно констатировать, что начиная с подросткового возраста заболеваемость меланомой растет, достигая так называемого «пика» после 50 лет.
Каковы основные причины возникновения меланомы кожи?< /p>
1. Ультрафиолетовое облучение (ненормированный загар прежде всего в южных странах до 1-2 раз в год, посещение солярия, солнечные ожоги) особенно у людей со светлой кожей (блондины, рыжие)!!!
2. Наличие на коже врожденных или приобретенных пигментных неусов (родин) возрастающих.
3. Хроническая травма невуса (родинки) — при ношении неудобной обуви, при трении одеждой, при регулярном бритье и при частой эпиляции.
4. Наследственные факторы (наличие меланомы кожи у близкого родственника).
Как распознать меланому на ранних стадиях?
Следует знать, что ранняя диагностика является залогом полного выздоровления от меланомы кожи! Для своевременного выявления необходимо периодически самостоятельно проводить осмотр кожного покрова, особенно если на нем есть неусы (родинки) и наблюдать за изменением их формы, цвета, краев и динамикой роста.
Для ранней диагностики меланомы можно пользоваться международным правилом < strong>АВСDE от английских букв:
А — асимметрия новообразования;
В— неровность краев опухоли (порезанность);
С — изменение цвета (одного на другой или многоцветность, то есть наличие черного, коричневого, розового и синего цветов в одном элементе); p>
D — диаметр более 6 мм;
E — динамические изменения в течение времени (увеличение, распространение).
< p>При появлении вышеупомянутых признаков следует как можно быстрее обратиться к онкологу, специалисту по диагностике и лечению опухолей кожи.
Международное правило АВСDE
«На протяжении последних двадцати лет я постоянно подчеркиваю важность профилактических осмотров для сохранения жизни и здоровья. Чем раньше пациент обратился к врачу, тем больше шансов на полное выздоровление! Проверяйте себя и своих родных с помощью алгоритма АККОРД каждые 1-2 месяца и сохраните свои жизни»,— подчеркнула Ольга Богомолец,Координатор проекта «Евромеланома» в Украине, Заслуженный врач Украины. , профессор, дерматовенеролог, дерматоонколог.
ПОМНИТЕ: что только ранняя и своевременная диагностика позволит провести радикальное лечение и полностью избавит от этого грозного онкологического заболевания.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»