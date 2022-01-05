Киевлянам сообщили новые номера для передачи показаний счетчиков

magictr | 05.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Киянам сообщили новые номера для передачи показаний счетчиков

Номера обновили в каждом районе. Фото: Ольга Косова

В Центре коммунального сервиса изменили стационарные номера телефонов в разных районах.

Передавать показания счетчиков воды и отопления следует с 5-го числа до последнего дня месяца любым удобным способом. В частности, это можно сделать через личный кабинет Центра коммунального сервиса или в мобильном приложении.

Также ЦКС ввел для киевлян 10 дополнительных стационарных номеров, которые с 4 января обновлены.

Актуальные номера по районам:

  • Голосеевский: (044) 354-86-26
  • Дарницкий: (044) 354-81-12

    • < li>Деснянский: (044) 354-81-25

  • Днепровский: (044) 354-81-28
  • Оболонский: (044) 354-86-41
  • Печерский: (044) 354-81-15
  • Подольский: (044) 354-86-21
  • Святошинский: (044) 354-86-24
  • Соломенский: (044) 354-86-29
  • Шевченковский: (044) 354-86-06

По дополнительным номерам можно также получить консультацию относительно начислений за жилищно-коммунальные услуги, выяснить порядок заключения и необходимый перечень документов для договоров на услуги и договоров реструктуризации. Здесь можно заказать опломбирование, распломбирование, контрольное снятие показаний счетчиков, а также получить консультацию по необходимости проведения поверки счетчики и сразу заказать поверку или замену счетчиков.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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