Киевлянам сообщили новые номера для передачи показаний счетчиков
Номера обновили в каждом районе. Фото: Ольга Косова
В Центре коммунального сервиса изменили стационарные номера телефонов в разных районах.
Передавать показания счетчиков воды и отопления следует с 5-го числа до последнего дня месяца любым удобным способом. В частности, это можно сделать через личный кабинет Центра коммунального сервиса или в мобильном приложении.
Также ЦКС ввел для киевлян 10 дополнительных стационарных номеров, которые с 4 января обновлены.
Актуальные номера по районам:
- Голосеевский: (044) 354-86-26
- Дарницкий: (044) 354-81-12
- Днепровский: (044) 354-81-28
- Оболонский: (044) 354-86-41
- Печерский: (044) 354-81-15
- Подольский: (044) 354-86-21
- Святошинский: (044) 354-86-24
- Соломенский: (044) 354-86-29
- Шевченковский: (044) 354-86-06
< li>Деснянский: (044) 354-81-25
По дополнительным номерам можно также получить консультацию относительно начислений за жилищно-коммунальные услуги, выяснить порядок заключения и необходимый перечень документов для договоров на услуги и договоров реструктуризации. Здесь можно заказать опломбирование, распломбирование, контрольное снятие показаний счетчиков, а также получить консультацию по необходимости проведения поверки счетчики и сразу заказать поверку или замену счетчиков.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»