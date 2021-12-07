Киевлянам раскроют секреты вышитых полотенец в «Сияющие книги»
Киевлянам расскажут о том, каким должно быть счастливое свадебное полотенце
13 декабря православные и греко-католики празднуют День святого Андрея Первозванного. В народной традиции обычаи и обряды в этот день носят дохристианский характер: гадания и загадки желаний.
Больше всего Андреевские вечерницы любят девушки, потому что это время гадания на суженого. Во время вечерниц девушки и парни присматривали себе пару для будущей супружеской жизни.
Обязательным атрибутом всех украинских свадеб, обрядов, связанных с зарождением новой семьи (сватовство, венчание) является вышитое полотенце. Поэтому киевлян приглашают на самый праздник Андрея, 13 декабря, на своеобразные вечерницы для того, чтобы узнать каким должно быть настоящее свадебное полотенце, чтобы будущая супружеская жизнь была счастливой и долгой. Своими знаниями и опытом «Украинский сувенир» Тамара Степаненко. У гостей будет возможность задать любые вопросы относительно процесса вышивания, его значения, содержания и истории, ведь это неисчерпаемая глубина нашей нации. Тем, кто придет со своей рубашкой-вышиванку мастерица поможет сделать ее именной, вышив на ней инициалы владелицы.
Для самых активных участников встречи подготовят подарки.
Кстати, придерживаются народных традиций студенты университета Шевченко.
Когда: 13 декабря в 19:00
Где: ул. Большая Васильковская, 6, книжный магазин «Сияние книги»
Вход свободный
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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