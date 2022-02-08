Киевлянам предлагают обсудить предстоящую реконструкцию Политехнической улицы

magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевлянам предлагают обсудить предстоящую реконструкцию Политехнической улицы ></p> <p>Результаты обещают передать проектировщикам, которые должны учесть при разработке проекта ремонта улицы. Скрин из GoogleMaps. </p> <p>Обсуждение происходит через анкетирование.</p> <p>Рабочая группа «Киевской мастерской города» при департаменте транспортной инфраструктуры КГГА предложила киевлянам обсудить предстоящую реставрацию самой длинной пешеходной улицы столицы — Политехнической.</p> <p>По заказу коммунальной корпорации «Киевавтодор» в этом году будут разрабатывать проектно-сметную документацию — «Капитальный ремонт улицы Политехнической в ​​г. Киеве». Поэтому для наилучшего учета пожеланий жителей этой улицы и не только рабочая группа «Киевская мастерская города» приглашает желающих приобщиться к опросу. обучение и движению. Поэтому, ответив на вопросы в анкете, мы сможем учесть все пожелания и достигнуть европейского уровня комфортного публичного пространства», — говорят в «Киевской мастерской города». :</p> <ul> <li>как обустроить движение пешеходов и велосипедов на улице;</li> <li>где разместить велосипедные парковки;</li> <li>тип мощения (асфальт, ФЭМ или смешанный);<< /li> <li>стоит ли разделить улицу на функциональные зоны;</li> <li>озеленение, освещение улицы и другие.</li> </ul> <p>Результаты обещают передать проектировщикам, которые должны все учесть во время разработки проекта ремонта улицы.</p> <p>Журналистам нашего издания, специалисты УК «Киевавтодор» рассказали, какие улицы <u>до конца года планируют отремонтировать</u><u>.</u></p> <p>< p><strong>Даша ГРИШИНА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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