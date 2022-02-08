Киевлянам предлагают обсудить предстоящую реконструкцию Политехнической улицы magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В Таращанском районе в пожаре погиб человек (ФОТО) Комментариев нет | Апр 15, 2019 Порошенко подписал Закон «О добровольном объединении территориальных общин» Комментариев нет | Май 7, 2018 В Бортничах горело здание строительного рынка (ФОТО) Комментариев нет | Фев 26, 2018 За прошлый год количество случаев коррупции на Киевщине выросла вдвое Комментариев нет | Янв 8, 2019 Об авторе magictr