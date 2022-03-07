Киевлянам получить бесплатную стоматологическую помощь

magictr | 07.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Где киевлянам получить бесплатную стоматологическую помощь

>Адреса могут изменяться. Фото из открытых источников

В столице неотложная стоматологическая помощь предоставляется безотказно и безвозмездно с 10:00 до 16:00.

График работы и адреса могут меняться, поскольку город живет в условиях военного положения. Целесообразно убедиться в работе конкретного заведения по телефонам, которые предоставляются ниже.

Левый берег

  • ул. А. Навои, 1
  • (хирург, терапевт, детский) (044) 512-16-47
  • ул. Вербицкого, 3-Б
  • (Хирург, терапевт) (044) 564-61-84
  • ул. Харьковское шоссе, 121
  • челюстно-лицевое отделение КГКБ № 1, хирургическая стоматология (044) 561-17-30

Правый берег< /strong>

  • Ул. Ильенко, 69-А
  • (Хирург, терапевт, детский) +380 (67) 449 31 10
  • ул. Кирилловская 119/1
  • (Врач стоматолог-хирург) с 11:00 до 16:00

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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