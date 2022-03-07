Киевлянам получить бесплатную стоматологическую помощь
07.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
>Адреса могут изменяться. Фото из открытых источников
В столице неотложная стоматологическая помощь предоставляется безотказно и безвозмездно с 10:00 до 16:00.
График работы и адреса могут меняться, поскольку город живет в условиях военного положения. Целесообразно убедиться в работе конкретного заведения по телефонам, которые предоставляются ниже.
Левый берег
- ул. А. Навои, 1
- (хирург, терапевт, детский) (044) 512-16-47
- ул. Вербицкого, 3-Б
- (Хирург, терапевт) (044) 564-61-84
- ул. Харьковское шоссе, 121
- челюстно-лицевое отделение КГКБ № 1, хирургическая стоматология (044) 561-17-30
Правый берег< /strong>
- Ул. Ильенко, 69-А
- (Хирург, терапевт, детский) +380 (67) 449 31 10
- ул. Кирилловская 119/1
- (Врач стоматолог-хирург) с 11:00 до 16:00
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»