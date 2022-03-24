Киевлянам объяснили, как российская разведка использует фотографии в соцсетях для обстрелов
Современные системы позволяют собрать и систематизировать данные из соцсетей
С помощью современных технологий и специальных программ российская разведка собирает и анализирует данные и Twitter.
ВСУ, СБУ, власти разных городов просят не выкладывать в социальные сети фото техники и последствий разрушений. Как показывает опыт, многие легкомыслят это предупреждение, мол, какое дело враждебному государству до скромного блоггера. информационной гигиены.
В современном мире каждое сообщение в сети, каждое фото имеет свой след. И именно эти следы, если их собрать в кучу, могут наводить на целые грады и бомбы российских оккупантов.
«После того, как российская ракета ударила по ТЦ Retroville, в общем чате, где в основном музыканты, у нас возник спор о том, насколько эффективно использовать данные соцсетей. Хотели доказать, что в любом случае нельзя выставлять фотографии, видео и т.д. о военных действиях, но не было железных аргументов. Обратился к другу, который понимает эту тему, он подсказал где искать», — сообщил «Вечернему Киеву» киевлянин Александр Куц.
Его рассказ о том, как работает OSINT (Open Source INTelligence) разлетелся по разным группам столицы. И не только.
Далее публикуем сообщение Александра Куца.
Мне хватило 15 минут почитать о технологиях, которые там применяются, чтобы понять тотальность звезды. Всю информацию по поражениям, точкам, перемещениям можно найти за пару минут, если они имеются в открытом доступе. Вот пример софта для схожих задач.
Об этом уже писал журнал TIME, но также и в разрезе верификации информации и борьбы с фейками (многие из этих платформ часто используются именно для такого анализа). Данные по Украине есть в системе Echosec. Например обновление статусов пищи и боеприпасов в разных городах, если об этом писали на новостном сайте, или в соц. сетях.
Echosec время от времени публикует об этом.
В ящиках является пример поиска по текущей ситуации в Харькове на основе Twitter, VK и YouTube в определенной локации с расстановкой меток откуда поступила информация .
При использовании софта Maltego вас можно проанализировать и нарисовать карту взаимодействий по формам, соцсетям, друзьям, телефонным номерам, месту жительства. переехали на ул. Верхний Вал, а в 2022, что видели с окна ракету — вы уже попали в базу.
Вообще не факт, что ваши сторез взглянет z-человек и сбросит в Telegram-бот. Это будет автоматизированный бот, который за секунду соберет информацию с сотен аккаунтов определенной локации и передаст в OSINT-систему для финального анализа. Тексты проанализируются по ключевым словам и попадут в выборку. В ящиках есть пример с 2014 года.
Вывод: лучше вообще ничего не писать конкретного о боевых действиях, выкладывать актуальные фото/видео (уже отмечалось, что многие журналисты публикуют данные с отставанием на один день). В общих чатах делитесь такой информацией, если чат закрыт и в нем нет подозрительных лиц или ботов. Поддерживайте информационную гигиену — «Базика» — находка для шпиона.»
Смело бросайте этот пост тем, кто говорит вам, что русская не смотрит ваши тектоки. Еще как смотрит. Быстрый ресурс на тему OPEN SOURCE INTELLIGENCE не оставит у вас сомнений.
P.S. Если очень хочется углубиться в эту тему, то в открытом доступе есть руководство НАТО по разведке на основе открытых источников. -pojasnili-jaknbsprosijska-rozvidka-vikoristovuye-fotografiyi-vnbspsocmerezhah-dlja-obstriliv-d9694bf.jpg» alt=»Киевлянам объяснили, как российская разведка использует фотографии в соцсетях>> Данные системы по Харькову. Первый день войны
Напомним, на днях 37-летний киевлянин, житель микрорайона Виноградарь, выложил вТикТок видео о передвижении военной техники ВСУ с окон своей квартиры.
После этого российские войска обстреляли ТРЦ, который подробно виден на видео. Сейчас здания уже не существует. В результате обстрела погибли 8 людей. Поэтому, любители лайков в соцсетях делайте выводы!
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»