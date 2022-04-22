Киевлянам объяснили, как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета

magictr | 22.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Киянам объяснили, как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета

Посещать места отдыха на природе опасно. Фото из открытых источников

В Киевской военной администрации подчеркивают: посещать места отдыха на природе опасно, ведь на окраинах Киева и области продолжаются работы по разминированию.

Все мины и боеприпасы, которые не разорвались, опасность, поэтому продолжает действовать ряд правил, которые могут сохранить вам жизнь.

Внимание! Запомните:

  • Запрещено съезжать на обочину дорог.
  • Запрещено подходить к поврежденной военной технике.
  • Запрещено заходить за ограждение и игнорировать знаки опасности.
  • Запрещено заходить на военные позиции и фортификационные сооружения.

Если обнаружили взрывоопасный предмет:

  1. Не берите его в руки.< /li>
  2. Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
  3. Не вытаскивайте из земли.
  4. Не пытайтесь разобрать.
  5. Не разводите костер рядом.

Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

    2. < li>Остановитесь, отметьте место находки подручными предметами.

  2. Отйдите таким же путем, каким двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщите о находке военных.

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Киевлянам объяснили, как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета

Напомним, на период действия военного состояния запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в транспортные средства и другую технику .

Кстати, опасность может быть и в городе. Так, на днях на Печерске обнаружили растяжку, оставленную российскими пособиями.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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