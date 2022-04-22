Киевлянам объяснили, как действовать при обнаружении взрывоопасного предмета
Посещать места отдыха на природе опасно. Фото из открытых источников
В Киевской военной администрации подчеркивают: посещать места отдыха на природе опасно, ведь на окраинах Киева и области продолжаются работы по разминированию.
Все мины и боеприпасы, которые не разорвались, опасность, поэтому продолжает действовать ряд правил, которые могут сохранить вам жизнь.
Внимание! Запомните:
- Запрещено съезжать на обочину дорог.
- Запрещено подходить к поврежденной военной технике.
- Запрещено заходить за ограждение и игнорировать знаки опасности.
- Запрещено заходить на военные позиции и фортификационные сооружения.
Если обнаружили взрывоопасный предмет:
- Не берите его в руки.< /li>
- Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
- Не вытаскивайте из земли.
- Не пытайтесь разобрать.
- Не разводите костер рядом.
Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:
- Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
- Отйдите таким же путем, каким двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщите о находке военных.
< li>Остановитесь, отметьте место находки подручными предметами.
Напомним, на период действия военного состояния запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в транспортные средства и другую технику .
Кстати, опасность может быть и в городе. Так, на днях на Печерске обнаружили растяжку, оставленную российскими пособиями.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»