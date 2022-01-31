Киевлянам объяснили, что делать при встрече с лисой в городе
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Лиса в городе может быть опасной. Фото из открытых источников
В последнее время жители столицы все чаще сообщают о диких животных на территории Киева.
Из недавних уведомлений в Фейсбук— лиса в парке «Отрадный» и дикие лебеди в парке «Наталка». Исполняющая обязанности директора КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Наталья Мазур ответила на вопрос «Вечернего Киева», который себя ведет с дикими, травмированными и беспризорными четырехлапыми.
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—Скажите, пожалуйста, с какими проблемами сталкиваются животные в холодную пору и каких лечите?
— Наиболее распространенные травмы у животных зимой — травмы конечностей, переломы. Однако они встречаются и летом. Сейчас также есть переохлаждения, которые успешно лечатся ветеринарами. На днях нас попросили о помощи по телефону и мы привезли очень травмированную собаку, ему пришлось ампутировать лапу.
Мы лечим или оперируем животных, ставим металлические конструкции, пластины. Если животному пришлось ампутировать конечность, то ее уже нельзя поворачивать на улицу. В таких случаях пытаемся их пристроить в хорошие руки, если это не удается — перемещаем в приют.
В последние годы, на мой взгляд, общество, в частности, киевляне стали более гуманным и внимательными к животным.
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—Привозят ли к вам диких животных?
— Нет, не привозят. Я вообще против того, чтобы киевляне с ними контактировали, брали домой или в больницу. Потому что через диких животных передается бешенство — общее смертельно опасное заболевание для животных и людей.
Если, например, видят лисичку во дворе, и ее можно прикоснуться, то, как правило, у дикого животного с таким нетипичным поведением может быть бешенство. Однако люди думают, что она была домашняя, контактируют и продолжают кормить, пытаются приютить. А этого делать категорически невозможно. .jpg» alt=»Киевлянам объяснили, что делать при встрече с лисой в городе» />
Нетипичное поведение лисы должно настораживать городских жителей
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ В ПРИРОДУ
— Сейчас такие фотографии распространяют в Фейсбуке…
— Да, я видела лису из парка «Отрадный» на фотографиях в Фейсбуке и комментарии под ними. Люди, вместо того, чтобы обратиться к профильным специалистам, преподают в соцсети посты и спрашивают совета друг у друга. Как на меня, то это некорректно.
После того, как мы увидели эту фотографию, несколько раз выезжали на указанное киевлянами в соцсети место, но лисы не встретили. Это хищник, и она живет там, где ее кормовая база. Она может перемещаться и не вернуться на предыдущее место. Поэтому у нас договоренность с работниками парка «Отрадный», что они сообщат нам, если увидят, что ими не узнавали такие случаи из соцсетей. — А какие будут ваши действия, если поймаете?
—Мы лисичку отловить, провести карантинные мероприятия по бешенству, сделать прививки и отпустить именно в природу, а не в городской парк. Такие встречи с дикими животными с нетипичным поведением и обычно очень опасны. Следует об этом помнить, особенно тем, кто имеет домашних собак.
Лебеди из парка «Наталка»
По поводу лебедей из парка «Наталка» к нам также обращались. Лебеди — не совсем наш профиль, но, поскольку мы работаем со столичными структурами, я лично обратилась в Киевзоо, просила помощи и предоставить разъяснения.
Специалисты говорят, что лебеди, когда водоем не замерз, не нуждаются в прикормке. Иначе они перестанут сами искать пищу. Если водоем замерзает, лебедь перелетает в другие места. Видеть в парке величественных птиц очень приятно, но мы можем просто полюбоваться ими и не вмешиваться в жизнь дикой природы. следят за популяцией беспризорных собак и котов и сократилась ли она в последние годы в связи с массовой стерилизацией?
— Мы следим за популяцией, продолжаем стерилизовать кошек и собак. Весной — в марте-апреле — планируем провести подсчет беспризорных животных по Киеву. Хотели это сделать в октябре прошлого года, но не нашлось достаточное количество волонтеров, которые помогли. Нам нужно примерно 500 человек, чтобы сосчитать поголовье.
Стерилизация остается наиболее эффективным способом регулирования популяции, и когда проведем подсчет, сможем конкретно на примере цифр продемонстрировать его эффективность. Но, если посмотрим на улице Киева сейчас и вспомним, сколько животных было, например, в 2007 году, я думаю каждый уже заметил разницу. где их подкармливают. Массово животных на улицах мы уже не видим. -2ecb01c.jpg» alt=»Киевлянам объяснили, что делать при встрече с лисой в городе» />
Подопечный из Киевской городской больницы ветеринарной медицины, которому уже нашли новый дом
—Охотно киевляне становятся опекунами беспризорных животных?
— Да, охотно. У нас зарегистрировано почти 1000 опекунов. Функции у них такие: сотрудничают с нашим предприятием, знают, где располагаются кошки или собаки, подкармливают. Если животное нуждается в стерилизации, они сами привозят, или мы приезжаем забираем в клинику. Если нужно лечение, опекуны также оказывают животному помощь вместе со специалистами предприятия.
Мне кажется, если бы в Киеве не было опекунов и волонтеров, нам было бы тяжело работать, ведь проблема беспризорных животных действительно существует. Если животное нуждается в помощи, круто, когда оказать такую помощь может опекун. Привезти ее в клинику, ухаживать за ней после операций. Предприятие не в состоянии разместить всех четырехлапых в себе, только определенное количество, а животных, требующих ухода гораздо больше.
— Все животные, которые сейчас под опекой, имеют прививку от бешенства? — Да. Мы их обязательно прививаем от бешенства. Если попадают к нам щенки — прививаем комплексной вакциной, ведь они более уязвимы к вирусным инфекциям. Все животные, прошедшие через предприятие, привиты. Ежегодно проводится их ревакцинация с участием опекунов: нам показывают места нахождения кошек и собак, придерживают их, а мы делаем прививку.
Ездим и по тем локациям, в основном на окраинах города, где нет опекунов, но есть дикие животные, ревакцинируем. Мы должны защитить город от страшной болезни — бешенства. unbspmisti-bd8f55e.jpg» alt=»Киевлянам объяснили, что делать при встрече с лисой в городе» />
В морозные дни в столице волонтеры подкармливают беспризорных собак
— беспризорных животных, целесообразно ли только в сильные морозы? — Мы следим за прогнозом погоды, и если температура будет снижаться, будем привлекать добровольцев, чтобы накормить беспризорных собак и котов. Тяжелее всего животным, живущим на окраинах, потому что у них нет опекунов. Они, возможно, даже опасаются людей и не подходят к жилью. Чтобы добраться до самых дальних уголков Киева используем наш транспорт.
В настоящее время на Днепре возле парка «Наталка» находится стая лебедей, о которой беспокоятся и специалисты и местные жители.
Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ , «Вечерний Киев»