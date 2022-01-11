Киевлянам напомнили, почему нельзя выходить на лед с рюкзаками за спиной
Под снегом лед может быть особенно опасным. Фото: Kyiv Lifeguard Service
Специалисты Kyiv Lifeguard Service рассказали правила, которые могут спасти жизнь во время зимней рыбалки.
Из-за сильных морозов на водоемах, в частности на Днепре, Десне и Десенце снова образуется лед. Однако, специалисты не советуют проверять ее на прочность, из-за температурных качелей. Многие рыбаки не учитывают оговорки воздержаться от выхода на лед и продолжают рисковать своей жизнью.
Чтобы не случилось несчастного случая, нужно быть крайне осторожным, дисциплинированным и строго соблюдать правила поведения на льду, чтобы не подвергать опасности себя и окружению.
- Выходить на лед можно только после того, как его толщина составит не менее 7 сантиметров.
- Не ходите рыбачить самостоятельно.
- Возьмите с собой веревку длиной 15 метров, а также доску или большую ветвь.
- Будьте осторожны! Лед может быть ненадежным у стока воды, вокруг кустов, камыша, под снегом.
- Бить ногой лед категорически запрещено. Проверять толщину лучше палкой, ударяя подальше от себя. Если после первого удара появляется вода — выходить на лед нельзя.
- Не собирайтесь большими группами на небольшой площади льда.
- Лунки для рыбалки следует делать на безопасном расстоянии друг от друга.
- Если лед начал трескаться — не паникуйте и не бегите, передвигайтесь медленно и осторожно, не отрывая ступни ото льда. не сможете вовремя избавиться от груза и пойдете на дно.
Специалисты КП «Плесо» напоминают, что катание на коньках допускается при толщине льда на водных объектах не менее 12 см. считается толщина не менее 25 сантиметров.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»