Киевлянам напомнили о светоотражающих элементах
< /p> Сейчас пешеходам следует иметь на одежде светоотражающие элементы. Фото из свободных источников.
С наступлением поздней осени стало быстрее вечереть, что представляет угрозу для всех участников дорожного движения.
С начала года на дорогах Киева погибло 92 человека и травмировалось 1941 человек. Одной из причин большого количества ДТП в полиции называют нарушение правил маневрирования, в частности, из-за туманов и быстрого наступления сумерек. Часто водитель физически не успевает отреагировать на пешехода.
«Вечерний Киев» разработал инфографику, где указан средний тормозной путь автомобиля на скользкой дороге, а также цвета одежды пешеходов в условиях снегопада.
Как видно на инфографике, чтобы максимально обезопасить себя, пешеходам следует иметь на одежде светоотражающие элементы. Они будут отражать свет в темноте, поэтому водители смогут вовремя увидеть пешехода и остановить авто.
Центр организации дорожного движения отмечает, что в темное время года светоотражающие элементы должны стать правилом для взрослых и детей, ведь они делают человека значительно заметнее. Причем чем больше световозвращателей, отмечают специалисты, тем лучше. Ими можно оснастить не только одежду, а рюкзаки, обувь, приобрести разнообразные светоотражающие брелоки, значки, стикеры и т.д.
Кстати, в рамках этого Ukrainian Fashion Weeк молодая украинская дизайнер Анна Гаева элементами. На такую необычную идею ее вдохновила печальная статистика по количеству ДТП с участием пешеходов и велосипедистов.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»