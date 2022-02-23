Киевлянам напомнили о правилах безопасности на железнодорожных путях
Киевлянам напомнили о правилах безопасности на железнодорожных путях. Фото: Борис Корпусенко
Очень часто люди забывают, что железнодорожные объекты являются зонами повышенной опасности и из-за этого пренебрегают правилами безопасности на железнодорожных объектах.
Многие несчастные случаи на колеях имеют смертельные последствия.
Так, 20 января 2022 года в первый час ночи на 3 км перегона Дарница — блок пост №7 случился несчастный случай. Рейсовый автобус «PESA» смертельно травмировал киевлянина.
«Просим киевлян быть осмотрительными и осторожными на колеях»,— отметил Начальник сектора охраны труда Дарницкой дистанции пути Олег Чеховский.
Правила безопасности на железнодорожных объектах и железнодорожном транспорте очень просты и их нужно соблюдать для сохранения не только своего здоровья, а жизни:< /p>
1. Соблюдайте правила личной безопасности при переходе через железнодорожные пути и нахождения поблизости. Приучайте к этому своих детей. Помните, что железная дорога является зоной повышенной опасности и невозможно оградить тысячи километров магистрали, ограждаемых промышленными объектами. Необходимо знать, что остановить сразу поезд, как машину, невозможно, ибо даже при экстренном торможении до полной остановки поезд по инерции проедет не менее 800—1600 метров. Кроме того, резкое торможение может привести к аварии и травмированию многих людей.
2. При переходе через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами или специально предусмотренными для этого переходами. Не переходите колеи, когда приближается поезд или локомотив, потому что сэкономленные минуты могут стоить вашей жизни.
3. Не позволяйте детям ходить или находиться на железнодорожных путях и вблизи них без сопровождения взрослых.
4. Стоящий подвижный состав обходите на расстоянии не менее 5 метров.
5. Не перелезайте под вагонами.
6. Будьте внимательны на вокзалах, особенно при значительном скоплении поездов. Чтобы не растеряться и не стать жертвой несчастного случая внимательно слушайте объявления по громкоязычной связи и следуйте указаниям объявлений.
7. Не оставляйте детей без присмотра.
8. При поездке в поезде не выдвигайтесь из окон и не выбрасывайте посторонние предметы, поскольку можете быть сами травмированы или травмировать работающих на колеях людей.
9. Заблаговременно производите посадку и своевременно высадку из вагона — и только при полной остановке поезда.
10. Перед тем, как войти в опасную зону, нужно убедиться в отсутствии поезда, локомотива и т.д.
11. При приближении поезда нужно остановиться вне опасной зоны, пропустить его и, удостоверившись в отсутствии подвижного состава, передвигающегося по соседним путям, начать переход.
12. Приближаясь к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаумов. Переходить пути можно только при открытом шлагбауме. При отсутствии шлагбаума (когда переезд не охраняется) перед переходом пути необходимо удостовериться, что к переезду не приближается поезд. , запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед поездом (или локомотивом, вагоном, дрезиной и т.п.), что приближается, если к нему остается менее 400 метров.
3. Переходить колею сразу после прохода поезда (или локомотива, вагона, дрезины и т.п.), не убедившись, что по соседним путям не передвигается подвижной состав.
4. Переходить железнодорожные переезды при закрытом положении шлагбаума или при красном свете светофора переездной сигнализации.
5. На станциях и перронах пролезать под вагонами и перелезать через автосцепы для перехода через путь.
6. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса.
7. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным специальными настилами для прохода пешеходов.
8. Пролезать под закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.
9. На электрифицированных линиях подниматься на опоры, а также прикасаться к металлическим проводам заземления, которые идут от опоры к рельсу.
10. Приближаться к электропроводу, лежащему на земле, ближе чем на 10 метров.
11. Подниматься на крышах поездов, локомотивов, вагонов и т.д.
12. Класть на рельсы железнодорожного пути любые предметы.
13. Подходить ближе чем на 0,5 метра к краю платформы после объявления о подаче или прибытии поезда к его полной остановке.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»