Киевлян семьями зовут на просмотр фильмов
Залоговая фотография. Фото из открытых источников
После ленты семьи будут обсуждаться увиденное.
В это воскресенье, 20 февраля, в общественном пространстве Vcentri HUB пройдет семейное мероприятие «Кино-зал» от Международной детской Академии «Flow Academy».
Родителей и детей приглашают посмотреть кинофильмы и вместе с психологом Иваном Еременко обсудить ленту. Именно совместное обсуждение, по мнению организаторов, налаживает контакт родителей и детей.
«Просмотр, а затем обсуждение вместе. По сопровождению профессионального психолога, программа, которую мы реализовали дает возможность более плодотворно найти общий язык, познать друг друга, выявить новые черты героев или событий в кино, оценить для себя, возможно совсем по-новому характер ребенка. И эта возможность — легкий и бесконечный путь построения положительной атмосферы внутри семьи», — говорят организаторы.
Когда: 20 февраля 15:30-19:00.
Где: улица Владимирская, 51 Б, Vcentri HUB.
Предыдущая запись обязательна +38095 441 92 92
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»