Киевлян с нарушениями зрения будут встречать в поликлиниках
Белый тростник помогает людям с нарушениями зрения ориентироваться
В медицинских учреждениях Киева появилась услуга физического сопровождения лиц с нарушениями зрения.
Незрячих киевлян будут встречать при входе в больницы и сопровождать в врача. Такая социальная услуга появилась благодаря сотрудничеству Департамента здравоохранения КГГА и Уполномоченного Киевсовета по правам лиц с инвалидностью Леси Петровской.
С началом пандемии COVID-19 все убедились, насколько важен своевременный и комфортный доступ к профессиональной врачебной помощи. Людям с инвалидностью заботиться о собственном здоровье еще сложнее. Поскольку простой поход к врачу иногда превращается в настоящее испытание.
«Чтобы хоть немного упростить этот процесс, несколько месяцев назад я инициировала введение услуги сопровождения людей с нарушениями зрения в медицинских учреждениях Киева. И уже сегодня это стало реальностью»,— отметила Леся Петровская.
Отныне каждый пациент столичных больниц и поликлиник с нарушениями зрения может воспользоваться помощью младшего медицинского персонала или других работников учреждений здравоохранения. из учреждения здравоохранения.
Для этого пациенту необходимо обратиться к очередному работнику регистратуры или нажать кнопку вызова персонала при входе в медучреждение.
К слову, ранее Юрий Войтюк — руководитель Международного института незрячих, тифлопедагог отметил, что уже 30 лет в повседневной жизни испытывает безбарьерность. Как замечательный пример он привел киевскую подземку, идеально работающую для людей с недостатками зрения. При входе в метро всегда встречает сотрудник, сопровождающий на платформу, проводящий в вагон, а на нужной станции (объявляемого) незрячего человека встречает другой работник. И подобных примеров доступности в столице становится все больше. Так начали развивать «доступное кино» и «доступный театр», что делает жизнь людей с инвалидностью более интересной и разнообразной.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»