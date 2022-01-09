Киевлян просят сдавать елки в пункты утилизации.
В столице работают 15 пунктов утилизации елок. Фото: Даша Гришина
Пункты утилизации новогодних деревьев обустраивают для того, чтобы растения после праздников приносили пользу в дальнейшем.
С 4 января в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних деревьев на базе предприятий КО «Киевзеленстрой». Из них: 10 пунктов функционируют на территориях производственных баз районных КП УЗГ и 5 — на территориях усадеб лесничеств КП «Дарницкое ЛПГ».
В пунктах утилизации дерева измельчают на щепу, которую используют для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
Принести елку на утилизацию можно в будни с 07:00 до21:00 до 31 января включительно.
Принимают зеленых красавиц по адресам:
• КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г;
• КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А;
• КП УЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26;
• КП УЗО Днепровского района — просп. Освободителей, 6; КП ¦УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А;
• КП УЗН Подольского района — ул. Дмитриевская, 16-А; КП УЗН Святошинского района — ул. Бетховена, 8;
• КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95;
• КП УЗН Шевченковского района — пер. Герцена, 6;
• Дарницкое ЛПГ — Бориспольское шоссе, 23 км;
• Дарницкое ЛПГ — просп. Броварской, 2-А; • Дарницкое ЛПГ — ул. Радистов, 1-В;
• Дарницкое ЛПГ — Никольское лесничество, квартал №35;
• Дарницкое ЛПГ— Броварское лесничество, квартал №72.
Отметим, чтоне нужно привозить елки в зоопарк как подкормку для животных.
«Наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам. Поэтому лучшим вашим новогодним подарком для четырехлапых и пернатых станет просто ваш визит в зоопарк всей семьей»,— отмечают в пресс-службе зоопарка.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»