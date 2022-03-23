Киевлян просят оплатить за коммуналку: почему это важно
Столицу держат в чистоте почти 2,5 работников. Фото со страницы Николая Поворозника
Только в таком случае работники сферы ЖКХ, обеспечивающие жизнедеятельность города в условиях войны, будут иметь оплату труда.
В Киеве работают почти 2,5 тыс. работников по комплексной уборке и дворникам коммунальных управляющих компаний.
«Призываю тех киевлян, кто имеет такую возможность, платить ЖКХ-услуги. Чтобы коммунальщики, обеспечивающие жизнедеятельность города в условиях войны, имели оплату труда», — обратился к жителям столицы первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, учитывая обстрелы и разрушения домов, работы у них добавилось: разбирают завалы поврежденных зданий, помогают грузить на мусоровозы, стеклять окна и заделывают кровли. Для оплаты их труда мы призываем киевлян, по возможности, платить за коммунальные услуги.
Кроме того, ежедневно по улицам столицы курсирует до 90 мусоровозов, которые забирают мусор, в частности габаритный, который образуется в результате обстрелов. на ежедневное изменение для предоставления услуг привлекаются до 300 работников — водителей и погрузчиков. В частности, платить абонплату нужно ежемесячно независимо от того, пользовались ли вы услугами водоснабжения и водоотвода.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»