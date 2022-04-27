Киевлян просят не посещать кладбища в поминальные дни
Южное кладбище в Киеве. Фото: Вечерний Киев
Городские власти просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности.
«Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ»,— подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он добавил, что городские власти просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит в момент, когда ситуация городе станет более безопасной.
«Не создайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких»,— призвал Николай Поворозник.
«Вечерний Киев» сообщил, что статую Михаила Архангела из Гаргано получит римско-католический приход св. Николая в Киеве, святыня которой до 1 июня 2022 года, согласно меморандуму, заключенному между МКиИП и приходской общиной, должна перейти в постоянное пользование верующих.
Екатерина НОВОСТРОЙ »