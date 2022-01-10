Киевлян призывают сообщать в мэрию о неубранном снегу

magictr | 10.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевлян призывают сообщать в   мэрии о неубранном снеге

Размер штрафа будет значителен. Фото: Фейсбук

Ответственным за уборку своих территорий грозит штраф до 1700 гривен.

В период снегопадов инспекторы благоустройства в столице работают в усиленном режиме. Они проверяют и контролируют своевременную очистку балансодержателями всех форм собственности своих территорий.

Обнаружив несвоевременную уборку снега и накрытия, инспекторы выносят предписания и составляют протоколы за ст. 152 КУоАП об административных правонарушениях. Каждый протокол предусматривает штраф до 1700 грн.

Наибольшее внимание ответственные за свои территории должны сосредоточить на уборке:

  • тротуаров и проезжих частей;
  • остановок общественного транспорта;
  • территорий вокруг школ, детских садов, больниц и т.п.;
  • прилегающей территории у входов в станции метро, ​​подземных и наземных переходов.

Киевлян призывают, если они увидят неубранную локацию, сообщить в КБУ «Контактный центр города Киева 1551».

По прогнозам Укргидрометцентра, снежная погода будет держаться в течение недели.

С вечера 9 января в столице на дорогах, мостах и ​​тротуарах работает 345 единиц спецтехники Киевавтодора. Среди них 121 машина — для очистки тротуаров и велодорожек.

Во дворах жилых домов работают 3,5 тысячи работников коммунальных Управляющих компаний. Территории парков, скверов и других зон отдыха расчищают около тысячи работников Зеленстроя. Работает 220 единиц техники этих предприятий.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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