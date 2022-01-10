Киевлян призывают сообщать в мэрию о неубранном снегу
Размер штрафа будет значителен. Фото: Фейсбук
Ответственным за уборку своих территорий грозит штраф до 1700 гривен.
В период снегопадов инспекторы благоустройства в столице работают в усиленном режиме. Они проверяют и контролируют своевременную очистку балансодержателями всех форм собственности своих территорий.
Обнаружив несвоевременную уборку снега и накрытия, инспекторы выносят предписания и составляют протоколы за ст. 152 КУоАП об административных правонарушениях. Каждый протокол предусматривает штраф до 1700 грн.
Наибольшее внимание ответственные за свои территории должны сосредоточить на уборке:
- тротуаров и проезжих частей;
- остановок общественного транспорта;
- территорий вокруг школ, детских садов, больниц и т.п.;
- прилегающей территории у входов в станции метро, подземных и наземных переходов.
Киевлян призывают, если они увидят неубранную локацию, сообщить в КБУ «Контактный центр города Киева 1551».
По прогнозам Укргидрометцентра, снежная погода будет держаться в течение недели.
С вечера 9 января в столице на дорогах, мостах и тротуарах работает 345 единиц спецтехники Киевавтодора. Среди них 121 машина — для очистки тротуаров и велодорожек.
Во дворах жилых домов работают 3,5 тысячи работников коммунальных Управляющих компаний. Территории парков, скверов и других зон отдыха расчищают около тысячи работников Зеленстроя. Работает 220 единиц техники этих предприятий.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»