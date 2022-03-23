Киевлян призвали проверить работу своей сердечно-сосудистой системы: адреса
Кабинеты работают во всех районах
В консультативно-диагностических центрах столицы работают кабинеты раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.
Как напомнила < strong>директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, такие кабинеты были открыты в 2018 году с целью профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. По средствам городского бюджета у них были проведены ремонты и закуплено соответствующее оборудование (аппараты УЗИ, комплекты мониторирования суточной ЭКГ по Холтеру, электрокардиографы). Медики прошли необходимую учебу.
«Мы всегда говорим, что лечение любого заболевания напрямую зависит от того, насколько вовремя оно обнаружено. Сердечно-сосудистые патологии не являются исключением. Постоянное состояние напряжения и стресса, в которых находится каждый из нас, может обострить хронические заболевания, или дать «старт» новым проблемам со здоровьем. Воспользуйтесь возможностью проверить работу своей сердечно-сосудистой системы, проконсультируйтесь с врачом. Нам всем сегодня как никогда нужно оставаться в строю»,— подчеркнула Валентина Гинзбург.
КНП «КДЦ» Голосеевского района, проспект Голосеевский, 59-А.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00.
Перечень доступных исследований: электрокардиография, эхокардиография и суточное мониторирование давления и электрокардиографии назначением врача-кардиолога.
Принимают специалисты: врач-кардиолог. При необходимости консультация врача-невропатолога. Проводятся необходимые лабораторные исследования.
Записаться на прием можно по телефону: 044-257-10-01 или через запись в Helsi.
Консультацию врача-кардиолога можно получить по телефону: 044-257-13-49.
КНП «КДЦ №1» Дарницкого района, ул. Вербицкого, 5.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00.
Перечень доступных исследований : электрокардиография, электрокардиография и суточное мониторирование давления и электрокардиографии (Холтер) по назначению врача.
Принимает врач — кардиолог (2). При необходимости консультации врача-невропатолога, врача-эндокринолога, врача-офтальмолога.
Записаться на прием можно по телефону: 044-563-92-02.
Консультацию врача кардиолога можно также получить по телефону: 099-569-37-23.
КНП «КДЦ №2» Дарницкого района, Харьковское шоссе, 121.
Кабинет ранней диагностики сердечно -сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00.
Перечень доступных исследований: электрокардиография, электрокардиографии (Холтер) и УЗИ сердца — по назначению врача. Принимают специалисты: врач-кардиолог (2). При необходимости консультации: врача-невропатолога, врача-офтальмолога, врача-эндокринолога. Проводятся необходимые лабораторные исследования.
Записаться на прием можно по телефону: 044-564-44-86.
Консультацию врача кардиолога также можно получить по телефону: 044-564-33-83 .
КНП «КДЦ» Деснянского района, ул. Закревского, 81/1.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 13:00.
Перечень доступных исследований: ЭКГ, суточное мониторирование давления (3-канальный Холтер), УЗИ сосудов и конечностей.
Принимает кардиолог, при необходимости — дневной стационар и консультации врача-невролога, врача-эндокринолога онлайн.
Проводятся необходимые лабораторные исследования.
Записаться на прием можно по телефону: 044-532-69-39. КНП КДЦ Днепровского района, ул. Митрополита А. Шептицкого, 5.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00.
Перечень доступных исследований: электрокардиографическое обследование, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального. p>
Принимает врач-кардиолог.
В случае необходимости консультация необходимых специалистов (невролог, эндокринолог, офтальмолог и т.д.).
Проведение лабораторных обследований.
Записаться на прием можно по телефону: 044-300-26-06.
КДЦ Оболонского района, ул. Маршала Тимошенко, 14.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00
Перечень доступных исследований : электрокардиография, эхокардиография и суточное мониторирование давления и электрокардиографии (Холтер)— по назначению врача.
Принимают специалисты: врач-кардиолог (2). При необходимости консультации: врача-невропатолога, врача-офтальмолога, врача-эндокринолога.
Проводятся необходимые лабораторные исследования.
Записаться на прием можно по телефону: 044-418-31-80.
Консультацию врача кардиолога, врачей также можно получить в часы приема по телефону: 095- 636-13-15.
КНП «КДЦ» Подольского района, ул. Мостицкая, 9.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00.
Перечень доступных исследований: ЭКГ, ЭХО-кардиография, УЗИ, холтер-кардиография (по показаниям врача).
Консультация врача-кардиолога.
При необходимости: консультация врача-невролога, врача- эндокринолога, врача-офтальмолога.
Записаться на прием можно по телефону: 044-460-47-25
КДЦ Печерского района, ул. Подвысоцкого 13.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 15:00.
Перечень доступных исследований: электрокардиография, эхокардиография и суточное мониторирование давления и электрокардиографии (Холтер)— по назначению врача.
Принимают специалисты: врач-кардиолог (1).
При необходимости консультации: врача -невропатолога, врача-офтальмолога, врача-эндокринолога Проводятся необходимые лабораторные исследования.
Записаться на прием можно по телефону: 044-285-84-27.
Консультацию врача-кардиолога также можно получить по телефону: 050-932-62- 27.
КДЦ Святошинского района.
Кабинет профилактики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику:
эхокардиография— понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 (ул. Петра Куринного, 2) каб. № 305. Запись по телефону: 067-748-21-79, Бойко Александра Григорьевна;
электрокардиография— понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 (ул. Петра Куренного, 2) каб . № 321. Запись по телефону: 093-119-18-07, Скурихина Лариса Николаевна;
электрокардиография — понедельник-пятница с 09:00 до 13:00 (ул. Булаховского, 26). Запись по телефону: 096-797-42-78, Лало Елена Анатольевна;
врач-кардиолог — понедельник-суббота с 10:00 до 15:00. Запись по тел.: 096-492-79-03 (Цива Татьяна Анатольевна);
врач-кардиолог — понедельник-пятница с 10:00 до 15:00. Запись по тел.: 097-074-73-12, Попович Татьяна Геннадиевна.
КНП «КДЦ» Шевченковского района, ул. Саксаганского, 100.
Кабинет ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний работает по графику: понедельник-пятница с 09:00 до 14:00.
Перечень доступных исследований : электрокардиография— ежедневно с 09:00 до 14:00, холтер — по назначению врача.
Принимают специалисты: врач-кардиолог.
При необходимости консультации: врача-невропатолога, врача- офтальмолога, врача-эндокринолога, акушера-гинеколога.
Проводятся необходимые лабораторные исследования.
Записаться на прием можно по телефону: 044-234 25 95.
Консультацию врача кардиолога также можно получить по телефонам, указанным в HELSI.me.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»