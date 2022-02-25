Киевлян призвали не снимать украинскую военную технику, входящую в столицу
Представитель главы МВД Вадим Денисенко. Фото из открытых источников
В настоящее время в Киев заходит украинская военная техника. Жителей столицы просят не снимать ее передвижение.
Об этом сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
«Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того чтобы сдерживать оборону города Киева. Обращаюсь ко всем киевлянам, ко всем, кто сейчас находится в Киеве: пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте ее передвижение. Это нужно для того, чтобы мы сохранили наш город», — сказал он.
Заявление пресс-центра МВД
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил на срочном брифинге, что столица вступила в фазу обороны.
«Сейчас в некоторых районах города раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Враг уже в Киеве. Мы должны удержать столицу, которую враг хочет поставить на колени и уничтожить!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Он призвал всех, кто может защищать город, присоединяться и сопротивляться — помогать украинским воинам.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев» »