Киевлян пригласили на Пасхальную ярмарку на Печерске
Писанки и писанок можно будет приобрести на Печерске. Фото из открытых источников
Мастера из Киева и окрестностей представят свои изделия, а вырученные средства направят на помощь ВСУ.
Локальные производители уже готовят разные вкусности и изысканные крафтовые сувениры.
Всем хочется живого общения и поддержки, а еще при этом делать добрые дела и помогать военным. Именно для этого волонтеры «Печерские котики» организуют Пасхальную ярмарку.
«Все собранные на ярмарке средства будут направлены на помощь ВСУ. Часть из них пойдет на медикаменты и производство маскировочных костюмов — кикимор для наших военных, другую часть направим в фонд «Вернись живым»», — объясняют организаторы. К слову, пообещали позаботиться В случае воздушной тревоги всех направят в укрытие.
Когда: 24 апреля, ярмарка продлится с 12 до 18 час.
Где: Латвийский сквер на Печерске, между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутышевым переулком.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»