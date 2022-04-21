Киевлян пригласили на Пасхальную ярмарку на Печерске

magictr | 21.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Киян пригласили на &Пест

Писанки и писанок можно будет приобрести на Печерске. Фото из открытых источников

Мастера из Киева и окрестностей представят свои изделия, а вырученные средства направят на помощь ВСУ.

Локальные производители уже готовят разные вкусности и изысканные крафтовые сувениры.
Всем хочется живого общения и поддержки, а еще при этом делать добрые дела и помогать военным. Именно для этого волонтеры «Печерские котики» организуют Пасхальную ярмарку.

«Все собранные на ярмарке средства будут направлены на помощь ВСУ. Часть из них пойдет на медикаменты и производство маскировочных костюмов — кикимор для наших военных, другую часть направим в фонд «Вернись живым»», — объясняют организаторы. К слову, пообещали позаботиться В случае воздушной тревоги всех направят в укрытие.

Когда: 24 апреля, ярмарка продлится с 12 до 18 час.

Где: Латвийский сквер на Печерске, между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутышевым переулком.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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