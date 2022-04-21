Киевлян пригласили на Пасхальную ярмарку на Печерске

magictr | 21.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Киян пригласили на Пасхальную ярмарку на&nbsp> /p>Писанки и писанок можно будет приобрести наПечерске. Фото из открытых источников </p> <p>Мастера из Киева и окрестностей представят свои изделия, а вырученные средства направят на помощь ВСУ.</p> <p>Локальные производители уже готовят разные вкусности и изысканные крафтовые сувениры. <br />Всем хочется живого общения и поддержки, а еще при этом делать добрые дела и помогать военным. Именно для этого волонтеры «Печерские котики» организуют Пасхальную ярмарку.</p> <p>«Все собранные на ярмарке средства будут направлены на помощь ВСУ. Часть из них пойдет на медикаменты и производство маскировочных костюмов — кикимор для наших военных, другую часть направим в фонд «Вернись живым»», — объясняют организаторы. К слову, пообещали позаботиться В случае воздушной тревоги всех направят в укрытие.</p> <p><strong>Когда: </strong>24 апреля, ярмарка продлится с 12 до 18 час.</p> <p><strong>Где:</strong> Латвийский сквер на Печерске, между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутышевым переулком.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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