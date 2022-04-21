Киевлян пригласили на Пасхальную ярмарку на Печерске magictr | 21.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи Автор трогательной колядки школьник Данилко Савка пишет музыку с четырех лет Комментариев нет | Янв 12, 2017 КОЛЛЕКТИВ ТЕАТРА ИМЕНИ САКСАГАНСКОГО ПОСЕТИЛ НОВУЮ КАХОВКУ Комментариев нет | Мар 1, 2017 В киевском театре презентуют результаты лаборатории с мюнхенскими коллегами Комментариев нет | Ноя 10, 2021 Над Софийской площадью раздавался старинный звон «Мазепа» Комментариев нет | Мар 21, 2022 Об авторе magictr