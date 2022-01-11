Киевлян приглашают в Софию Киевскую рисовать ангелов
Событие состоится в субботу в 12:00. Фотография из сети интернет В эту субботу на территории Софии Киевской проведут образовательно-познавательную программу «Рисуем ангела», в которой расскажут о вечных охранниках собора.
15 января 12:00 » приглашают маленьких и взрослых киевлян послушать удивительные истории об ангелах собора.
Невидимые помощники — архангелы, херувимы и серафимы более тысячи лет «живут» во фресках и мозаиках храма. Верующие говорят, что именно они оберегают стены собора.
По окончании экскурсии посетители смогут нарисовать на стекле Дома митрополита ангела гуашевыми красками и украсить его золотой посыпкой.
Образовательно-познавательная программа .
Где: встреча у Колокольни Софии Киевской.
Когда: 15 января в 12:00.
Вход — 80 гривен за билет.
Отметим, что количество мест ограничено. Записаться на программу можно по номеру: (067) 497 67 71.
В связи с карантинными мероприятиями посетить событие можно по наличию сертификата COVID-19 вакцинации или отрицательного ПЦР или экспресс-теста.
А завтра, 12 января, в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого расскажут об истории праздники Щедрого вечера, который традиционно празднуют в ночь с 13 января.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»