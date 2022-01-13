Киевлян приглашают щедровать на Контрактовую площадь и Мамаеву слободу
Щедровщики с Козой будут ждать киевлян на Контрактовой площади. Фото: Борис Корпусенко
13 января в украинцы отмечают Новый год по юлианскому календарю.
«Старый Новый год» — это чудо возникло после того, как в 1918 году церковь не перешла вслед за мирской Календарь. Образовалось «отставание» в 13 дней. Поэтому украинцы имеют возможность праздновать дважды: 31 декабря сделать миску оливье и послушать приветствия президента, а 13 января вспомнить древние традиции и почтить Маланку и Василия.
13 января — богатая Ужин, Новогодняя. Это Второй Праздник из трех рождественских праздников (Рождество, Василия и Крещение). Поэтому 13 января, в магический вечер щедровок, щедрых пожеланий и заговоров на приплод, урожай, богатство киевляне смогут послушать аутентичное пение от группы «Киевская Коляда».
«Приглашаем Хозяев к себе, хотя традиционно должны были щедревники посетить дом, но в условиях большого города и рабочего дня можем провести этот вечер вот так, вместе: на Контрактовой площади, начало улицы Сагайдачного (возле Пузатой Хаты) в 19:30», — отмечают в гурте.
25 декабря и 7 января участники группы колядовали киевлянам на Михайловской площади, а сегодня будут щедровать и «оживлять» Козу, чтобы родила рожь-пшеница, всякая пашница в нашей».
Вата колядников в скандале. Фото: Мамаева слобода
Также приобщиться к празднованию Маланки приглашают в Мамаеву слободу на семейный фестиваль. В этом скансене в 19 часов на выгоне рядом с кузницей, фольклорные коллективы «Яринки» и «Жоржины» будут воспроизводить давний «обряд Козы» и «Молнии». Также казаки и девушки-казачки будут совместно щедровать и танцевать так, как это издавна делали на Приднепровской Украине. А рядом с «Кабачком— коса над рюмкой» на отрытом огне будут жарить праздничное кровяное кольцо, ведь ее тоже годилось есть в этот праздничный день, а еще будут разнообразные пироги, вареники, кныши и гречаники. «Мусулес» и травяной чай «Гербата».
Кстати, в эту субботу в Музее под открытым небом состоится зажигательная и веселая «Рождественская Феерия» для тех, кто желает познать традицию рождественских праздников.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»