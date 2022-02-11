Киевлян приглашают на волонтерских началах помогать внедрять механизмы пробации
Волонтеры помогают правоохранителям присматривать за правонарушителями. Фото Службы пробации
Пробация — это организация исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Служба пробации, которая не только контролирует поведение правонарушителей, но и помогает им понять и исправить свои ошибки общества, получить необходимую поддержку на пути к изменениям, сохранить семейные отношения, работу и жилье.
«Основной задачей волонтеров пробации является содействие органу пробации в осуществлении надзора за осужденными и проведении с ними социально-воспитательной работы. Волонтеры пробации осуществляют свои полномочия под руководством персонала органа пробации»,— отмечают в Филиале Государственного учреждения «Центр пробации» в г. Киеве и Киевской области.
Киевляне, готовые помочь в по этому делу, могут обращаться и писать по адресам. mehanizmi-probaciyi-e8ce38b.jpg» alt=»Киян приглашают на волонтёрских началах помогать внедрять механизмы пробации» />
Волонтер пробации — физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, уполномоченное органом пробации отдельных задач, связанных с пробацией, на добровольной и безвозмездной основе.
Волонтерская деятельность, связанная с пробацией, осуществляется в соответствии с Законом Украины «О волонтерской деятельности» с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.< /p>
Кстати, каждый украинец имеет есть право на профессиональную юридическую помощь, которая в предусмотренных случаях предоставляется безвозмездно.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»