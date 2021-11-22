Киевлян приглашают на бесплатные экскурсии по местам Революции Достоинства
Для участия нужно заранее зарегистрироваться. Фото: Музей Майдана
Экскурсии состоятся со вторника по четверг с строгим соблюдением карантинных ограничений.
До Дня Достоинства и Свободы Украины Национальный музей Революции Достоинства организует ряд бесплатных экскурсий. Гости смогут не только пройтись по местам, где происходили самые ярые противостояния, но и пообщаться о событиях ноября 2013-го — февраля 2014 года с их участниками. проектом «Рисованная история Майдана», созданным на основе графического романа Александра Комьяхова, в котором с документальной точностью воспроизведены события Майдана, а также рассказы о самых горячих событиях Революции Достоинства и Ее героев.
(Майдан Независимости, 18/2) и состоятся:
- 23 ноября, 11:00;
- 24 ноября, 18:00;
- 25 ноября, 11:00.
Для участия в экскурсии нужно обязательно заполнить гугл-форму по ссылке.
Экскурсии проходят с строгим соблюдением карантинных ограничений, поэтому все < желающие должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус (действительный 72 час) или сертификат. о полном курсе вакцинации.
Также до 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» продолжается фотовыставка «Майдан — крепость духа». Выставка проводится уже в пятый раз. В этом году героинями фотовыставки стали женщины-берегини, которые в те бурные дни бок о бок с мужчинами боролись за Свободу, Достоинство и европейские стремления украинского народа.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»