Киевлян предупреждают об гололедице на дорогах
Жителей столицы просят быть осторожными. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня ночью и завтра утром на дорогах столицы ожидается гололед — И уровень опасности. , желтый.
Отметим, что сегодня во второй половине дня в Киеве пошел небольшой снег. И 173 единицы техники уже наносят противогололедные средства, чтобы предотвратить гололедицу на дорогах.
Киевлян просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. А водителей просят в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, которые мешают уборке улиц от снега, эвакуируют! которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву ;
- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 разы.
Даша ГРИШИНА , «Вечерний Киев»