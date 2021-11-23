Киевлян предупреждают об гололедице на дорогах

magictr | 23.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Киевлян предупреждают об гололеде на дорогах

Жителей столицы просят быть осторожными. Фото: Борис Корпусенко

Сегодня ночью и завтра утром на дорогах столицы ожидается гололед — И уровень опасности. , желтый.

Отметим, что сегодня во второй половине дня в Киеве пошел небольшой снег. И 173 единицы техники уже наносят противогололедные средства, чтобы предотвратить гололедицу на дорогах.

Киевлян просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. А водителей просят в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, которые мешают уборке улиц от снега, эвакуируют! которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

  • при приближении к пешеходным переходам и мест расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами. на разрешенный сигнал светофора.

    Советы пешеходам:

    • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву ;
    • не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
    • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
    • будьте внимательны и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
    • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 разы.

    Даша ГРИШИНА , «Вечерний Киев»

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