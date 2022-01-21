Киевлян предупреждают об гололеде и снеге
Чтобы избежать травматизма, следует быть внимательными на дороге. Фото: Борис Корпусенко
21 января днем температура воздуха будет колебаться от 0° до-2, на дорогах гололедица.
Сегодня в столице будет облачно, ожидают снег. Ветер 7-12 м/с, временами порывистый. Ночью температура воздуха снизится до 3-5 градусов мороза.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать таким советам во время гололедицы.
Советы водителям:
- соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума; не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари; при ухудшении погодных условий не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях , ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 разы. необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, что Киевавтодор имеет для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек 1 нанесение противогололедных средств. Усиленное внимание дорожники уделяют состоянию покрытия путепроводов, подъемов и спусков, покрытия из мостовой, тротуаров.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»