Киевлян предупреждают об гололеде и сильном ветре
В столице объявлен первый уровень опасности. Фото Борис Корпусенко
В столице 24 декабря на дорогах ожидается гололедица; днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Есть и приятная новость — за окном потеплеет почти до нуля градусов.
Погода снова резко меняется — на смену сильным морозам придет сильный ветер.
«В пятницу к нам уже разминается прыгнуть другая воздушная масса, которая сдвинет антициклон и принесет потепление. Такие метаморфозы — через лавину более теплого воздуха, который на нас сует, — отметила синоптикиня Наталья Диденко. — На дорогах останется гололедица и из-за осадков присоединится снежная каша, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. При переходе снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега, на дорогах — говоря, сильный ветер!»
По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу ожидается снег, температура до ветер 7-12 м/c, днем столбики термометров поползут вверх — до -2° -0°. Возможны порывы ветра до 15-24 м/с. Почти такая же погода прогнозируется в субботу, а в воскресенье обещают переменную облачность и — 4°-6° мороза. /kijan-poperedzhajut-pro-ozheledicju-tanbspsilnij-viter-5b8a5bc.png» alt=»Киян предупреждают об гололеде и сильном ветре» />
Сегодня всем участникам дорожного движения следует быть максимально внимательными и осторожными. Водителям рекомендуют, по возможности, воздержаться от поездок собственным автотранспортом, а пешеходам переходить дорогу в установленных для этого местах и быть чуткими.
Советы водителям:
- < li> нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций; li>
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивном выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
На этой неделе в Киеве официально наступила метеорологическая зима.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»