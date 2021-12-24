Киевлян предупреждают об гололеде и сильном ветре

magictr | 24.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Киян предупреждают об гололеде и  ветер

В столице объявлен первый уровень опасности. Фото Борис Корпусенко

В столице 24 декабря на дорогах ожидается гололедица; днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Есть и приятная новость — за окном потеплеет почти до нуля градусов.

Погода снова резко меняется — на смену сильным морозам придет сильный ветер.

«В пятницу к нам уже разминается прыгнуть другая воздушная масса, которая сдвинет антициклон и принесет потепление. Такие метаморфозы — через лавину более теплого воздуха, который на нас сует, — отметила синоптикиня Наталья Диденко. — На дорогах останется гололедица и из-за осадков присоединится снежная каша, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. При переходе снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега, на дорогах — говоря, сильный ветер!»

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу ожидается снег, температура до ветер 7-12 м/c, днем ​​столбики термометров поползут вверх — до -2° -0°. Возможны порывы ветра до 15-24 м/с. Почти такая же погода прогнозируется в субботу, а в воскресенье обещают переменную облачность и — 4°-6° мороза. /kijan-poperedzhajut-pro-ozheledicju-tanbspsilnij-viter-5b8a5bc.png» alt=»Киян предупреждают об гололеде и сильном ветре» />

Сегодня всем участникам дорожного движения следует быть максимально внимательными и осторожными. Водителям рекомендуют, по возможности, воздержаться от поездок собственным автотранспортом, а пешеходам переходить дорогу в установленных для этого местах и ​​быть чуткими.

Советы водителям:

    < li> нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций; li>

  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивном выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами Советы пешеходам:

    • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
    • не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
    • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
    • будьте внимательны и тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
    • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

    На этой неделе в Киеве официально наступила метеорологическая зима.

    Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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