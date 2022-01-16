Киевлян предупреждают о сильном ветре в понедельник
Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Фото из открытых источников
17 января в столице утром и днем ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (И уровень опасности, желтый).
По прогнозу погоды от Украинского гидрометцентра, в понедельник температура около нуля, возможны осадки. Во вторник немного похолодает, а дальше до пятницы снова потеплеет. viter-vnbspponedilok-d5bfdeb.png» alt=»Киян предупреждают о сильном ветре в понедельник» />
Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:< /p>
- все окна домов плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.
Шквалы ветра 14 января имели негативные последствия — от падения деревья на автомобиль погиб водитель, пассажирка госпитализирована. В общей сложности спасатели 8 раз выезжали на вызовы, связанные с погодными условиями.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»