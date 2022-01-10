Киевлян предупредили об опасности на дорогах
Предупреждение получили все участники дорожного движения. Фото: Борис Корпусенко Во время гололедицы нужно быть внимательными и на тротуаре, и на проезжей части.
С сегодняшнего дня и до января 12 января на дорогах столицы ожидается гололедица. «Замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности», — предупреждают в Украинском гидрометеорологическом центре. Советы водителям:
- необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума; не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий. дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и тротуаре— автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 разы.
В период ухудшения погодных условий не следует оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.
О необработанных участках и территории от снега и льдины можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51. Так, обнаружив несвоевременную уборку снега и насечения, инспекторы составляют протокол, предусматривающий штраф до 1700 гривен.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»