Киевлян предупредили об гололедице на дорогах
Пешеходам и водителям следует быть осторожными. Фото из открытых источников
31 декабря ночью и утром на дорогах столицы гололедица, местами гололедица (I уровень опасности, желтый).
Также в пятницу будет облачно, небольшой снег, днем с дождем, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей — при возможности воздержаться от поездок собственными авто. Если же избежать поездки невозможно — быть максимально осмотрительными на дорогах.
Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева 15-51.
Обращаем внимание, что не только муниципальные службы, а предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы благоустройства. В случае неисполнения — штраф, который может достигать для физических лиц — 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей — 850-1700 грн.
Мария КАТАЕВА