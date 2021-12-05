Киевлян предупредили о снеге с гололедицей
05.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Киян предупреждают о непогоде. Фото: Борис Корпусенко
В понедельник, 6 декабря, в столице ожидается налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица.
Укргидрометцентр предупреждает об I уровне опасности, желтый. Температура воздуха в Киеве в ночь на понедельник ожидается до одного градуса мороза, днем — до трех тепла. и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, включать габаритные огни или противотуманные фонари, а также не выезжать<<>. strong>Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»