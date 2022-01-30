Киевлян предупредили о скользких дорогах
Пешеходов призывают ходить не спеша. Фото: Борис Корпусенко
Два дня в столице нужно быть особенно осторожными.
Сегодня и завтра, 30-31 января, в Киеве на дорогах гололедица. Также синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с.
В Департаменте муниципальной безопасности КГГА отмечают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водителей просят, по возможности, воздержаться от поездок собственным автотранспортом.
«Если же непогода застала вас за рулем автомобиля, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневрирований»,— отмечают спасатели.
Пешеходов просят переходить дорогу только в установленных для этого местах.
Также с ночи в столице начался сильный снегопад. Сейчас на дорогах и тротуарах работают 358 единиц спецтехники. Узкие тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы очищают 404 коммунальщика.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»