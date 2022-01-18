Киевлян предупредили о сильных порывах ветра
На прошлой неделе шквальный ветер повалил в городе почти 80 деревьев. Фото: Киевзеленстрой
Сегодня, 18 января, в Киеве и области снова ожидается буря.
Дует северо-западный ветер с порывами 15-24 метра в секунду. Киевлян призывают держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев, а также не парковать рядом с авто
По прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха днем от 2 до 4 градусов мороза. Также сегодня в Киеве возможен снег, а сейчас наблюдается гололедица. Кроме того, киевлян снова ждет температурные качели.
Укргидометцентр предупреждает
Уже в четверг, 20 января, температура воздуха будет составлять 1 градус тепла. Затем снова придут «минусы». В течение всей недели ожидается снег.
В конце прошлой недели шквальный ветер повалил почти 80 деревьев в Киеве. Одно из них на улице Верховинной в Святошинском районе упало на автомобиль. Водитель погиб на месте, а его пассажирку госпитализировали в больницу.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»