Киевлян предупредили о шквальных порывах ветра

magictr | 11.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Киян предупредили о шквальных порывах ветра

Спасатели призывают не ходить под большими деревьями. Фото: Михаил Марков

Жителей города просят будьте бдительны.

Сегодня, 11 декабря, до конца дня — сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. По словам киевских спасателей, это первый уровень опасности, желтый.

Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть;

    li>

  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывание вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.

В целом в Киеве выходные, 11-12 декабря, предусматриваются теплыми и ветряными, возможен периодически дождь. Похолодание придет в Украину с понедельника, но без серьезных морозов.

Несколько недель назад шквальный ветер стал причиной повреждения более 120 деревьев. Также из-за сильного ветра погибла 35-летняя мать четырех детей, жена священника Сергея Коцаря — Мария. Во время крестного хода в Гидропарке на женщину упало дерево.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr