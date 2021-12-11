Киевлян предупредили о шквальных порывах ветра
Спасатели призывают не ходить под большими деревьями. Фото: Михаил Марков
Жителей города просят будьте бдительны.
Сегодня, 11 декабря, до конца дня — сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. По словам киевских спасателей, это первый уровень опасности, желтый.
Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывание вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.
В целом в Киеве выходные, 11-12 декабря, предусматриваются теплыми и ветряными, возможен периодически дождь. Похолодание придет в Украину с понедельника, но без серьезных морозов.
Несколько недель назад шквальный ветер стал причиной повреждения более 120 деревьев. Также из-за сильного ветра погибла 35-летняя мать четырех детей, жена священника Сергея Коцаря — Мария. Во время крестного хода в Гидропарке на женщину упало дерево.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»