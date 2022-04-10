Киевлян предупредили о мокром снеге и сильном ветре
Ухудшения погоды начнутся ночью с 10 на 11 апреля. Фото: Даша Гришина
В Киеве ночью ожидается значительный дождь и мокрый снег. Днем, 11 апреля будет дуть сильный ветер.
Его порывы будут достигать 15-20 метра в секунду (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют плотно закрыть окна, а на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто. Дневная температура воздуха в понедельник, 12 апреля будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла.
Между тем городские власти просят киевлян не забывать об осторожности и при первых сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие, ведь опасность повторных обстрелов остается. Также в КГГА напомнили о необходимости соблюдать правила комендантского часа и быть осторожными на дорогах, ведь в Киеве много блокпостов и блоков, усложняющих движение.
Ранее городские власти призвали жителей столицы, выехавших из города. . По словам главы Киевской военной администрации Николая Жирнова, сейчас в пригороде и в окрестностях столицы продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов.
Александр ГАЛ strong>, «Вечерний Киев»