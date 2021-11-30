Киевлян предупредили о желтом уровне опасности
Киевлян просят соблюдать элементарные правила безопасности и не гулять вблизи больших деревьев и рекламных щитов. Синоптики предупреждают, что сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Последний день осени этого года в столице будет очень ветреным. Так что то солнце, которое будет выглядывать из-за облаков, не очень согреет. Температура воздуха будет максимум три градуса тепла. «Киян предупредили о желтом уровне опасности» />
Прогноз от Гидрометцентра
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;< /li>
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.
О том, что не стоит пренебрегать советами синоптиков свидетельствует трагедия, которая произошла 20 ноября на Гидропарке. Во время празднования престольного праздника на жену киевского священника упало дерево. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась. В тот день киевлян предупреждали о шквальном ветре.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»