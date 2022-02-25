Киевлян предупредили, какие станции метро не будут работать во время воздушной тревоги
25.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Жителей столицы призывают переместиться на подземные станции
При сигнале «Воздушная тревога» наземные станции «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная» , «Дарница», «Черниговская», «Лесная» не будут работать.
Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров. Об этом сообщает КГГА.
Жителей столицы призывают переместиться в другие укрытия или на подземные станции. Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»