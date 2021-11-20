Киевлян попросили сегодня избегать высоких тополей
20.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Погода не будет способствовать прогулкам. Фото из открытых источников
Сегодня в Киеве ожидается мелкий дождь и солнце из-за облаков. А вот порывы ветра будут такие, что синоптики предупреждают об И уровне опасности — желтый.
В Украинском гидрометцентре отмечают, что сегодня скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.
, которых следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджей предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улицы, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; также не парковать рядом с автотранспортом.
Кстати, вчера гидрометеорологи Украины отмечали профессиональный праздник и 100-летний юбилей службы.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»