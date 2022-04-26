Киевлян научат оказывать домедицинскую помощь на базе трех профессиональных заведений
На сегодняшний день тренинги уже посещают горожане, в частности, бойцы терробороны
В столице есть возможность для всех желающих киевлян получить основные навыки предоставления домедицинской помощи.
Соответствующий приказ издал Департамент здравоохранения КГГА в начале апреля.
Обучение можно пройти на базе профессиональных учреждений, а именно — КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева», учреждения профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледжим. П. И. Гаврося» и учреждения профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледж № 3».
«Жителей столицы обучают педагоги, специалисты, имеющие большой опыт в подготовке медицинских работников, владеют методиками предоставления теоретических знаний и практических навыков. По моему мнению, в сегодняшних условиях овладеть навыками оказания к медицинской помощи уместно для любого из нас. Это может в буквальном смысле спасти жизнь близкого человека или того, с которым рядом вы можете оказаться во время чрезвычайной ситуации. Поэтому приглашаем потратить немного времени и получить взамен важные умения», — рассказала директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.
Она отметила, что по требованию Департамента руководители заведений составили детальные планы курсов подготовки. На сегодняшний день тренинги уже посещают горожане, в частности, бойцы терробороны.Заведение профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледжим. П. И. Гаврося»:
- адрес проведения курсов — ул. Академика Белецкого, 12, учебный корпус №2;
- график занятий— понедельник-пятница с 09:00;
- продолжительность курса— 6 часов;
- телефон для записи — (050) 320-25-03 (время записи с 09:00 до 14:00)
Заведение профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледж № 3» :
- адрес проведения курсов — ул. Привокзальная, 14/2, кабинет № 224;
- график занятий— вторник, среда, четверг с 10:00 до 13:00 (без перерыва);
- продолжительность курса— 9 часов ;
- телефоны для записи — 566-15-45 (время записи с 09:00 до 13:00), 566-04-32 (время записи с 14:00 до 17:00). li>
КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева»:
- адрес проведения курсов — ул. Академика Белецкого, 12, учебно-тренировочный отдел;
- график занятий — понедельник-пятница с 09:00; телефон для записи — (044) 456-22-84 (время записи с 09:00 до 14:00), или на странице учебно-тренировочного отдела в Facebook по ссылке— https://www.facebook.com/ntv.kiev.
Медицинская система Киева работает в усиленном режиме. Горожане получают онкологическую, нефрологическую, стоматологическую и эндокринологическую помощь, больные диабетом обеспечены инсулинами.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»