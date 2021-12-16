Киев закупит современные троллейбусы и вагоны метро по средствам Европейского инвестиционного банка
Ссуду предоставит Европейский инвестиционный банк. Фото: из открытых источников
На сегодняшнем пленарном заседании Киевсовета, 16 декабря, городские депутаты утвердили финансовое соглашение между столицей и Европейским инвестиционным банком на закупку новых троллейбусов и вагонов метро путем внешнего кредитного заимствования>
использованы на приобретение троллейбусов большой и особенно большой вместимости.
А именно: троллейбусов длиной свыше 11,9 метра и длиной свыше 18,5 метра. Это будет транспорт, приспособленный для всех пассажиров, в частности, лиц с инвалидностью.
Кроме того, город приобретет 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом для Святошинско-Броварской линии подземки.
Соответствующий решение поддержал 91 депутат Киевсовета.
Размер заимствования — 100 млн евро. Срок заимствования — до 15 лет, включая льготный период 3 года. Предельная процентная ставка за пользование кредитными средствами — 1,85% годовых в евро.
Уплата процентов за пользование кредитными средствами осуществляется каждым полугодовым платежом в соответствии с условиями кредитного договора, начиная с первой согласованной даты платежа после предоставления первого транша кредита.
Напомним, сегодня в сессионном зале Киевсовета засиял Вифлеемский огонь. Его доставили и передали столичному мэру Виталию Кличко представители национальной скаутской организации «Пласт».
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»